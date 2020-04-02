Умер соратник Юрия Дмитриева, карельский историк Колтырин

В больницу №2 УФСИН Карелии в Медвежьегорске скончался историк Сергей Колтырин, делится Karelia News. У мужчины была последняя стадия рака, с которым он боролся ещё до того, как стать фигурантом дела о педофилии.

25 марта Колтырина, осужденного на 9 лет, освободили от наказания ввиду тяжелого состояния здоровья. Решение обжаловала прокуратура, а апелляцию должен был изучить Верховный суд Карелии.

Сергей Колтырин был директором местного краеведческого музей. После того, как его соратник, глава регионального "Мемориала" Юрий Дмитриев обнаружил места захоронения жертв сталинских репрессий в Сандармохе, он следил за раскопками. Сам Дмитриев является фигурантом дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Сейчас он ожидает суда в СИЗО.