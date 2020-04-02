Путин намерен ещё раз выступить с обращением к россиянам

Российский глава Владимир Путин планирует ещё раз выступить с посланием к россиянам, известил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков, заявление которого приводит "Медуза".

Обращение будет показано сегодня, 2 апреля, после 16:00 по московскому времени.

Ранее спецкор "Коммерсанта" Андрей Колесников, ужа давно освещающий работу президента, рассказал, что, по его информации, следующая рабочая неделя - с 6 по 12 апреля - может быть объявлена нерабочей, как текущая. Отвечая на соответствующий вопрос, Песков заявил, что ему об этом ничего не известно.

В первый раз Путин обратился к нации 25 марта и предложил ввести ряд мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.