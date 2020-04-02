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13:22

Шнуров требует от властей поддержать россиян деньгами

фото ЗакС политика Шнуров требует от властей поддержать россиян деньгами

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров во время онлайн пресс-конференции 2 апреля заявил, что России может грозить "коллективное обнищание" после окончания пандемии коронавируса, если не будут приняты меры. По его словам, партия настаивает на большей поддержке населения властями в текущий кризисный период.

- Если не раздать людям деньги, чтобы поддержать спрос, мы окажемся в полной заднице, - заявил Шнуров. 

Он отметил, что иностранные государства выделяют на каждого жителя своей страны определенную сумму денег. Так же необходимо поступить и в России, считает музыкант.

Его поддержал заместитель председателя Партии Роста Виктор Звагельский. По его словам, россиянам необходимо компенсировать деньгами то время, которое они проведут в самоизоляции без работы и зарплаты.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вступил в Партию роста 20 февраля 2020 года. Музыкант может принять участие в довыборах в Законодательное собрание Петербурга по 21 округу, назначенных на 7 июня. Однако сам Шнуров пока о своем намерении участвовать в кампании не заявлял

София Саттарова

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