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13:42

Людей, умерших от COVID-19, будут хоронить в закрытых гробах

фото ЗакС политика Людей, умерших от COVID-19, будут хоронить в закрытых гробах

Граждан, которые скончались от коронавирусной инфекции, будут хоронить в закрытых гробах, делится РБК, ссылаясь на полученную от ГБУ "Ритуал" информацию.

Данное решение основано на рекомендациях Минздрава. При организации погребения родственникам усопшего необходимо будет предоставить медицинский документ, где будет указана причина смерти и посмертный диагноз: причем, не важно, умер гражданин от COVID-19 или нет.

"Ритуал" призывает отказаться от массовых похорон и приходить на церемонию прощания в масках и перчатках, а также соблюдать рекомендованную врачами дистанцию при общении.

По состоянию на 2 апреля, в РФ насчитывается более 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, жертвами болезни стали 30 человек.

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