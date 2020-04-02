"Открытая Россия" объявила сбор средств на обеды врачам, борющимся с COVID-19

Общественная организация "Открытая Россия" приступила к сбору средств на оплату обеденных комплектов для врачей петербургских больниц, которые, столкнувшись с эпидемией коронавируса, работают на износ.

На сегодняшний день в проекте участвуют детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. Раухфуса и Госпиталь для ветеранов войн, где лечат граждан с внебольничной пневмонией. В первом трудятся 215 медиков, во втором - 190.

"На уровне государства для докторов не предусмотрены бесплатные обеды. Сейчас медики сильно перерабатывают и времени на себя у них не остается. Себестоимость одного обеда для врача — это всего 60 рублей. Все собранные пожертвования пойдут исключительно на оплату обедов по себестоимости", - уверили в "Открытой России".

По состоянию на 2 апреля в Петербурге в больницах лежат 147 граждан с COVID-19.