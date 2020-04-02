Пензенский губернатор пожертвует свою зарплату на борьбу с COVID-19

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в финансовой помощи людям, в разной степени пострадавшим от коронавируса, о чем сообщил в видеоролике в собственном Instagram.

"Вместе с бизнесом мы создали фонд борьбы с коронавирусом. Поступления уже начались. Идут поступления и от промышленных предприятий, и от малого-среднего бизнеса, и от простых граждан. Я принял решение перечислить свою заработную плату за месяц в этот фонд", - объявил чиновник.

В регионе Белозерцева по состоянию на 2 апреля инфицировано опасным вирусом 16 человек и скончался один. На территории Пензенской области действует режим самоизоляции для граждан и ведется регулярная санитарная обработка улиц и помещений.

Всего по стране за последние сутки произошел рекордный прирост заразившихся: инфекцию обнаружили еще у 771 человека.