Смольный до 5 апреля приостановил еще 21 автобусный маршрут

В Петербурге с 3 по 5 апреля в связи со снижением пассажиропотока будет приостановлена работа социальных автобусов по 21 маршруту, сообщили в комитете по транспорту.

Три дня не будут действовать линии №№ 1Кр, 1Л, 25А, 32, 48, 55, 62, 64, 64А, 70, 71, 110, 117, 163, 166, 310, 347, 349, 352, 485, 567.

"Пассажиропоток данных маршрутов в течение всего дня на этой неделе составлял в среднем 59 человек. В автобусе за рейс проезжали 1-2 человека, несколькими маршрутами пассажиры не пользовались вовсе", - рассказали в комитете.

Ранее Смольный временно остановил работу некоторых других социальных и коммерческих маршрутов, у других были увеличены интервалы движения. Ознакомиться с полным списком ограничений можно на сайте ГКУ "Организатор перевозок".