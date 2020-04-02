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Поправки в Конституцию

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16:13

Прокурору Петербурга пожаловались на веб-агитацию за поправки в Конституцию

фото ЗакС политика Прокурору Петербурга пожаловались на веб-агитацию за поправки в Конституцию

Один из координаторов кампании "Нет" Павел Чупрунов подготовил жалобу на заместителя декана факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте СПбГАСУ Оксаны Карнауховой, от имени которой студентов вуза приглашали на вебинар, посвященный предстоящему голосованию за поправки в Конституцию.

Свои обращения он направил в прокуратуру Петербурга, городской комитет по образованию и ректору СПбГАСУ. Чупрунов написал, что увидел в чате "Старостат ФСЭиПСТ" соцсети "ВКонтакте" сообщение от профиля Корнауховой, пригласившего студентов принять 3 апреля участие в онлайн-семинаре для молодежи СЗФО и поделилась ссылкой на вебинар.

"В ходе вебинара спикеры расскажут студентам о причинах внесения поправок в Конституцию Российской Федерации, каких статей коснутся изменения, как они повлияют на жизнь и развитие государства. Также молодые люди узнают про ход народного голосования, нормативные документы, которые регламентируют эти процессы, затронут самые обсуждаемые вопросы среди молодежи и много другое", - говорилось в сообщении замдекана.

Чупрунов рассказал, что прошел по ссылке и спросил в комментариях, не стоит ли рассказать и об отрицательных сторонах поправок в Конституцию, но его комментарий был удален. Автор жалобы приложил к своему обращению скрины сообщения Корнауховой, а также своего еще не удаленного комментария.

Он попросил дать правовую оценку событиям, изложенным в жалобе, пояснить основную цель приглашения студентов СПбГАСУ, провести проверку, за чей счет проводится вебинар и объяснить, на каком основании и с какой мотивацией Карнаухова рассылала приглашение на семинар.

Напомним, кампания "Нет" была основана политическими и общественными активистами, выступающими против изменения Конституции и обнуления президентских сроков Владимира Путина.

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