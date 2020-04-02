18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:26

Милонов призывает к занятиям фитнесом и "отлову жлобья", нарушающего карантин

фото ЗакС политика Милонов призывает к занятиям фитнесом и "отлову жлобья", нарушающего карантин

Петербургский депутат федерального уровня Виталий Милонов дал советы тем, кого угнетает постоянное нахождение дома из-за режима самоизоляции, навязанного властью для профилактики вирусной инфекции COVID-19, и тем, кто не знает, как использовать часы освободившегося времени. Прежде всего единоросс вспомнил о пользе фитнеса на дому, для овладения искусством которого существует множество видеокурсов в свободном онлайн-доступе. Имеется у него и болеее широкое видение проблемы.

"Самое главное — не надо к этому (самоизоляции - прим. ЗАКС.Ру) относиться обречённо, во всём следует искать свои плюсы. И это, поверьте, не самая большая проблема, потому что посидеть дома с телевизором, книгами и дорогими людьми — это гораздо лучше, чем лежать в больнице", - рассудил депутат в интервью порталу NEWS.ru.

С теми же, кто не подвергает себя самоограничению в условиях объявленного в стране режима повышенной готовности. Милонов призывает не церемониться. Таких людей коллективно он считает "жлобьём, которое не может отказаться от своего шашлыка, подвергая тем самым опасности всё общество". Силы правопорядка в его идеальной картине мира должны получить полный карт-бланш "на отлов этого жлобья", обращаясь с нарушителями как с полноценными социально опасными элементами.

Официально в России инфицировано коронавирусом 3548 граждан.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
18:14 Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров собственного банка

17:59 Эсеры предлагают доплачивать медикам за лечение "коронавирусных" больных

17:25 Глава республики Коми написал заявление об отставке

17:24 Горизбирком попросил ЦИК отложить довыборы в ЗакС

17:10 Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов

17:09 ЗАКС.Ру объявляет конкурс объяснений необходимости обнуления президентских сроков

17:03 Путин продлил нерабочий период до 30 апреля

16:48 Архангельский губернатор Орлов ушел в отставку

16:46 "Кандидатскую его о вреде религии надо аннулировать"

16:26 Милонов призывает к занятиям фитнесом и "отлову жлобья", нарушающего карантин

16:13 Прокурору Петербурга пожаловались на веб-агитацию за поправки в Конституцию

15:49 Шендерович не верит, что борьба с коронавирусом у Кремля в приоритете

15:29 Смольный до 5 апреля приостановил еще 21 автобусный маршрут

15:17 Пензенский губернатор пожертвует свою зарплату на борьбу с COVID-19

15:06 Партия роста предложила меры по поддержке россиян во время пандемии

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru