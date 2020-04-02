Милонов призывает к занятиям фитнесом и "отлову жлобья", нарушающего карантин

Петербургский депутат федерального уровня Виталий Милонов дал советы тем, кого угнетает постоянное нахождение дома из-за режима самоизоляции, навязанного властью для профилактики вирусной инфекции COVID-19, и тем, кто не знает, как использовать часы освободившегося времени. Прежде всего единоросс вспомнил о пользе фитнеса на дому, для овладения искусством которого существует множество видеокурсов в свободном онлайн-доступе. Имеется у него и болеее широкое видение проблемы.

"Самое главное — не надо к этому (самоизоляции - прим. ЗАКС.Ру) относиться обречённо, во всём следует искать свои плюсы. И это, поверьте, не самая большая проблема, потому что посидеть дома с телевизором, книгами и дорогими людьми — это гораздо лучше, чем лежать в больнице", - рассудил депутат в интервью порталу NEWS.ru.

С теми же, кто не подвергает себя самоограничению в условиях объявленного в стране режима повышенной готовности. Милонов призывает не церемониться. Таких людей коллективно он считает "жлобьём, которое не может отказаться от своего шашлыка, подвергая тем самым опасности всё общество". Силы правопорядка в его идеальной картине мира должны получить полный карт-бланш "на отлов этого жлобья", обращаясь с нарушителями как с полноценными социально опасными элементами.

Официально в России инфицировано коронавирусом 3548 граждан.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.