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17:10

Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов

фото ЗакС политика Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов

Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции. 

В своем видеообращении к россиянам он отметил, что в разных регионах ситуация разная. Одним регионам, по его мнению, необходимо вводить более жесткие ограничения, а другим достаточно точечных мер для борьбы с COVID-19.

Президент попросил региональные власти до конца недели определить комплекс мер, которые они планируют принять. 

- Регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации, будут принимать решение о том, какой режим в субъекте федерации или его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан, - заявил Путин.

Кроме того, глава государства сообщил о решении продлить нерабочий период до 30 апреля. Он уточнил, что в случае необходимости период может быть сокращен.

Это уже второе обращение главы государства за последний месяц. Ранее, 25 марта, он предложил принять ряд мер по улучшению социальной и экономической ситуации в стране в связи с распространением коронавируса.

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