Горизбирком попросил ЦИК отложить довыборы в ЗакС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия направила в Центральную избирательную комиссию обращение с просьбой отложить дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по 21 округу, заявил глава Горизбиркома Виктор Миненко. Его слова ЗАКС.Ру передала пресс-служба ГИКа.

Председатель Горизбиркома сообщил, что ГИК просит приостановить все предусмотренные законом избирательные действия по довыборам. Обращение отправлено 2 апреля, добавил Миненко.

Он отметил, что отложить довыборы стало возможно после принятия федерального закона 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Документ предоставляет избирательным комиссиям право отложить проведение выборов и референдумов в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение по выборам регионального уровня принимает ЦИК, сообщается в законе.

Миненко напомнил, что правительство Петербурга 13 марта приняло постановление о введении в городе режима повышенной готовности.

Ранее самовыдвиженцы и представитель непарламентской партии сообщали, что из-за массовой самоизоляции граждан не могут собирать подписи в поддержку своего выдвижения. Эти автографы необходимы для регистрации их в качестве кандидатов в депутаты и участия в довыборах. Претенденты на мандат просили Горизбирком, ЦИК и другие органы власти отложить проведение довыборов или принять другие вспомогательные меры.

Напомним, довыборы в ЗакС назначены на 7 июня. Мандат в петербургском парламенте стал вакантным после смерти депутата от "Единой России" Павла Зеленкова в июне 2019 года.

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