Глава республики Коми написал заявление об отставке Руководитель Коми Сергей Гапликов решил уйти в отставку, подписав соответствующее прошение, сообщает РИА "Новости". Он возглавлял регион с сентября 2016 года. Гапликов состоит в партии "Единая Россия". Ранее аналогичное заявление о добровольном сложении полномочий написал губернатор соседней с Коми Архангельской области Игорь Орлов. Орлова и Гапликова объединяет проблема расположенного на межрегиональной границе лагеря протестующих, которые последние полтора года пытаются защитить станцию Шиес от строительства мусорного полигона. Привлекшие всероссийское внимание, они сумели добиться через суд приостановки строительства, а также сноса капитальных построек, возведенных подрядчиком. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен