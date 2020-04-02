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18:14

Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров собственного банка

фото ЗакС политика Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров собственного банка

Бизнесмен Олег Тиньков, двумя неделями ранее передавший права владения акцииями TCS Group своей семье, заявил о том, что в ближайшее время перестанет возглавлять совет директоров "Тинькофф банка", сообщает РИА "Новости".

"Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом", - приводится его комментарий.

Передачу прав на контролируемые им две компании в семейный траст Тиньков начал еще минувшей осенью.

В начале марта стало известно о том, что один из наиболее богатых российских предпринимателей болен острой формой лейкемии.

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