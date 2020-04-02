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18:50

Союз журналистов и издатели Петербурга обратились в Смольный за поддержкой

фото ЗакС политика Союз журналистов и издатели Петербурга обратились в Смольный за поддержкой

Руководство Союза журналистов Петербурга и Ленобласти составили письменное обращение к администрации города, опубликованное на сайте организации. В нем, сетуя на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничительные меры, авторы указывают на необходимость поддержать городские СМИ, которые оказались в тяжелейшем положении. Помощь, как гласит коллегиальная позиция членов Союза, требуется и административная, и материальная.

Так, авторы считают важным непрерывный контакт чиновников и журналистов в режиме онлайн-брифингов и виртуальных пресс-конференций. На случай, если будет введены более строгие ограничительные меры, составители документа просят обеспечить представителям их профессионального сообщества беспрепятственное перемещение по городу с целью получения социально значимой информации. Кроме того, авторы просят включить газеты и журналы в список товаров первой необходимости. 

В свою очередь, финансовые потребности тезисно формулируются следующим образом:

"Включить средства массовой информации в список сфер бизнеса, которые нуждаются в поддержке из-за мировой пандемии СOVID-19, и предусмотреть для них налоговые льготы, льготы на аренду и иные меры поддержки; увеличить фонд грантовой поддержки СМИ и обеспечить оперативное его распределение".

С письмом Союза солидаризировались городские издатели, также попросившие включить периодику в список товаров первой необходимости и разрешить продажу прессы в киосках.

В Петербурге объявлен режим самоизоляции для граждан, в наибольшей степени коснувшийся жителей старше 65 лет. Без крайней необходимости им не позволяется выходить из дома на период пандемии. Всего по состоянию на 2 апреля инфекцией COVID-19 заражено 147 горожан.

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