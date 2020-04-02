Защитники Моторной бухты дождались от СК возбуждения дела о мошенничестве

Земля возле бухты Моторная в Приозерском районе, против передачи которой в частные руки несколько месяцев борются экоактивисты, привлек внимание областного управления Следственного комитета. Ведомство возбудило уголовное дело по признакам мошенничества с земельными участками в особо крупном размере.
По версии СК, 14 участков около бухты оформлены на разных членов потребительского кооператива "Пригородное".
"Кадастровая стоимость данных участков более, чем в 20 раз превышала общую стоимость, по которой они были реализованы, в результате чего муниципальному образованию Приозерский муниципальный район Ленинградской области причинен ущерб на сумму свыше 15 000 000 рублей", - говорится в сообщении.
Следствие продолжает собирать информацию, которая позволила бы признать сделку незаконной.
В феврале на местности вырубили лесную полосу 500 метров в длину ради установки столбов линии электропередач. В марте активисты разбили на берегу протестный палаточный лагерь и вынуждены были его свернуть только в связи с распространением коронавирусной инфекции и запретом на собрания людей.