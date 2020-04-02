Невзоров пожелал качественного аппарата ИВЛ "целующемуся с досками" Макарову

Публицист Александр Невзоров разобрал феномен поведения парламентского спикера Вячеслава Макарова, который в течение последних недель пытался сопротивляться указаниям исполнительной власти, запретившей посещение религиозных сооружений гражданами. Упорство, проявленное депутатом ("однофамильцем милицейского пистолета"), знаменитый журналист уподобил плеванию в портреты президента, губернатора и патриарха одновременно.

"Этот шалун первым же делом весело и вприпрыжку поскакал в Исаакиевский собор, собрав толпу фанатиков, чтобы лично чмокнуть пару икон, поповских лап, поучаствовать в религиозном представлении. Он даже презрел грозное шевеление бегловских (невыщипанных, кстати) усов", - заметил Невзоров в авторской радиопрограмме, добавив, что презрению спикера подверглись также вирусология и иммунология.

Одновременно с пожеланиями здоровья Макарову радиоведущий все же признался, что, по его глубокому убеждению, ЗакСу давно требуется "председатель чуть повменяемее нынешнего".

"Будем надеяться, что аппарат искусственной вентиляции легких не подведет. Но в случае чего вериги Макарова впишут в интерьер буфета законодательного собрания как мемориал", - спрогнозировал Невзоров, полагающий, что рано или поздно единоросса канонизируют.

Напомним, что на фоне пандемии коронавируса между Смольным и РПЦ возникли разногласия относительно того, целесообразен запрет на посещение церквей или нет. Решение губернатора Александра Беглова о временном закрытии всех культовых сооружений не понравилось митрополии, которое первое время демонстративно отказывалось следовать распоряжению и даже называло его антиконституционным. В эти дни Макаров посещал храмы лично.

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