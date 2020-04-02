Действующий режим самоизоляции для петербуржцев продлили до 30 апреля

Введенные в Петербурге условия самоизоляции для граждан, первоначально рассчитанные до конца нынешней недели, в связи с новыми директивами президента продляются до конца апреля, передает пресс-служба городского правительства. Таким образом, де-юре апрель полностью становится для петербуржцев нерабочим месяцем.

"Президент дал главам регионов полномочия принимать все необходимые меры, чтобы максимально обезопасить людей, особенно пенсионеров, от риска заражения", - прокомментировал пролонгацию специального режима губернатор Александр Беглов.

По его словам, город поддержит тех работодателей, которым в наибольшей степени затруднительно продолжать платить зарплату сотрудникам, которые не посещают работу.

"Это налоговые послабления, отсрочки от оплаты аренды, продление моратория на демонтаж ларьков, расширение рынков сбыта социально значимой продукции", - уточнил Беглов.

В этот же день, 2 апреля, руководством города было решено сохранить обычный режим работы для магазинов, в которых продаются табачные изделия и алкогольные напитки.

Отметим, что, в отличие от столицы, в Петербурге обязаны, за исключением случаев крайней необходимости, постоянно находиться дома только граждане старше 65 лет. В отношении остальных жителей предписания носят сугубо рекомендательный характер.

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