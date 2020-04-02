Изолируйся и выживай

Президент Владимир Путин 2 апреля продлил до конца месяца нерабочий период в стране. Решение было ожидаемым и мало кого удивило. А вот отсутствие какой-либо конкретики о поддержке малого и среднего бизнеса в обращении главы государства огорчило предпринимательское сообщество и дало повод для резких выступлений противникам действующей политической элиты.

Каникулы до праздников

Как в прошлый раз, 25 марта, страна узнала, что Владимир Путин желает к ней обратиться, за несколько часов до выхода президента в эфир. Глава государства поблагодарил врачей и представителей других профессий, вынужденных трудиться в нерабочую неделю. Сказал спасибо волонтерам, добровольцам и просто неравнодушным гражданам, а потом стал озвучивать новые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Главная - продление нерабочего периода. Работодатели теперь обязаны распустить своих сотрудников по домам не до ближайшего понедельника, а до 30 апреля. С учетом последующих майских праздников ближайшим рабочим днем должно стать 6 мая.

Президента Санкт-Петербургского Союза предпринимателей Романа Пастухова обрадовало, что глава государства внимательно следит за положением дел в стране, однако он признался ЗАКС.Ру, что не услышал в обращении Путина конкретных мер поддержки бизнеса. Пастухов опасается, что продление нерабочего периода навредит и собственникам, и работникам коммерческих организаций. И те, и другие, по его словам, уже серьезно пострадали.

- У нас в одном Петербурге только малых предприятий около 400 тысяч. Как им дальше существовать? Сейчас закрыли все кафе, рестораны, пекарни всевозможные, парикмахерские, бани. Им же нужно содержать своих работников, - поделился президент регионального союза предпринимателей.

Пастухов отметил, что антикризисных решений, разработанных Смольным, будет явно недостаточно:

- Известные вам люди из правительства Петербурга пообещали отсрочить уплату налогов и так далее. Надо не отсрочивать, а освобождать. Что такое отсрочка? Через полгода придется возвращать эти деньги и платить сразу чуть ли не в двойном-тройном размере. Откуда бизнес возьмет эти деньги? Многие предприятия малого бизнеса просто будут закрываться, — уверен Роман Пастухов.

Не верит в эффективность налоговой отсрочки и вице-президент Becar Asset Managment Ольга Шарыгина:

- Бизнес не сможет оплатить налоги и в конце года, поскольку не будет возможности заработать. Я считаю, что налоговая отсрочка должна сохранить формат налоговых каникул, например с 1 апреля по 1 октября, а после следует разбить все выплаты частями на протяжении периода полутора-двух лет. Второй вид помощи, который реально может изменить ситуацию - определить, в каком режиме мы сейчас существуем. В законодательстве нет понятия "самоизоляция", есть ЧП и ЧС. В случае признания режима чрезвычайной ситуации, правительство должно взять на себя определенные обязательства и помочь бизнесу на государственном уровне. В противном случае самоизоляцию следует признать рекомендованным методом.

Путин за день до своего телеобращения наделил правом вводить ЧС правительство России. Однако в Кремле заявляют об отсутствии обсуждения режима чрезвычайной ситуации. По оценке Шарыгиной, существующий апрельский "карантин" может стать критическим для стрит-ритейла, ряда офисных центров и некоторых торговых центров Петербурга.

- Коллеги по рынку отмечают, что за первые выходные нерабочей недели оборот снизился на 40-50%. Смогут ли они выдержать месяц - неизвестно. Для тех, у кого торговый центр - единственный проект, все может оказаться критично.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, выступая на первоапрельском заседании ЗакСа признал, что в Смольном из-за действующих ограничительных мер ожидают падения валового регионального продукта на 20%. Если эти опасения сбудутся, то для города это станет катастрофическим обвалом, считает депутат Заксобрания от КПРФ и бывший председатель совета директоров холдинга "Лидер Групп" Александр Рассудов. В беседе с ЗАКС.Ру депутат повторил высказанные накануне в городском парламенте претензии к федеральным властям, которые, по его словам, пока не делают системных и действенных шагов по спасению экономики.

- Нам жизнь уже показывала, государство почему-то поддерживает только очень крупный бизнес. Практически тот, который Владимир Владимирович в декабре каждого года собирает у себя на встречах с бизнесом. Понятно, что, если мы продолжаем следовать этой концепции - что весь российский бизнес должен поместиться в большом кабинете Владимира Владимировича - то, наверно, они его как-то поддержат. Но, если мы говорим о том, что является стержнем и столпом любой нормальной, современной экономики, а именно малый и средний бизнес, его участь печальна, - прокомментировал Рассудов.

Его коллега, лидер фракции "Яблоко" в ЗакСе Борис Вишневский сообщил ЗАКС.Ру, что не ожидал услышать от президента слова поддержки собственников и сотрудников малого бизнеса. Тем не менее обращение главы государства все равно возмутило "яблочника".

- Ни один мускул не дрогнул на лице президента, когда он заканчивал свою речь, ни слова так и не сказав, что гражданам будет предложена какая-то материальная помощь. Даже не затронул такую проблему, как то, на что будут жить люди, места работы которых закрылись в связи со всеми карантинными мерами, или те, кого отправили в неоплачиваемый отпуск, — заявил Вишневский.

Петербургские единороссы, разумеется, в своих высказываниях были не столь резки и озвученный Владимиром Путиным указ восприняли исключительно положительно. Депутат Госдумы Михаил Романов назвал ситуацию, в которую попали город и страна непривычной и призвал россиян потерпеть:

- В такой критической ситуации требуется уравновешенное государственное управление и сбалансированное регулирование экономики.Необходимо сохранить баланс между сбережением жизней и здоровья граждан и снижением экономических рисков в связи с продолжительным нерабочим периодом. Нужно потерпеть, карантин — не навсегда, и президент Владимир Владимирович Путин допустил, что нерабочий период может быть сокращен. Но это возможно только в том случае, если мы все ответственно и дисциплинированно подойдем к тем ограничениям, которые требуются для противодействия инфекции.

Его однопартиец, председатель комитета по законодательству петербургского парламента Денис Четырбок отметил, что от коронавируса страдают и экономики других стран:

- Пандемия влияет же не только на экономику России. Например, в Арабских Эмиратах карантин объявлен. В других странах тоже карантин. Мы здесь не единственные. Понятно, что пострадают прежде всего сферы развлечений, сфера общепита. Здесь еще вот что: то, что бизнес пострадает, это может привести к определенного рода увольнениям, ограничением прав на работу для тех, кто трудится. Самое главное государству предложить такие меры поддержки, которые позволят не допустить массовых увольнений и поддержать предпринимателей насколько это возможно.

Четырбок сообщил ЗАКС.Ру, что 8 апреля Законодательное собрание Петербурга рассмотрит новый комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса и будет продолжать работать в этом направлении.

Легализованные возможности субъектов

Регионы теперь получат больше полномочий по введению специальных ограничительных мер. Собственно, они этим и так занимались последнюю неделю. Первым с указом о полной самоизоляции выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Однако легитимность этого документа вызывала сомнение у юристов.

Теперь Путин официально распорядился о предоставлении властям субъектов федерации дополнительных полномочий по борьбе с коронавирусом. Они, согласно опубликованному 2 мая указу, могут определять комплекс ограничительных мер, устанавливать особый порядок передвижения и приостанавливать деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей.

Депутат Четырбок это решение поддержал. Он напомнил, что и раньше выступал за предоставление субъектам больших полномочий.

- В данном случае я очень приветствую. Это позволит нам оперативно реагировать на ту обстановку, которая складывается в Петербурге, и каждый раз не оглядываться на Москву и какие-то санкции, в том числе и надзорных органов, при принятии решений, - добавил единоросс.

Не меньше за федерализм ратовал и оппозицинный депутат ЗакСа Максим Резник. Однако предоставление дополнительных полномочий регионам в таком виде его не обрадовало. Парламентарий расценил это как перекладывание ответственности на субъекты и нежелание Путина поддержать пострадавшее население за счет фонда национального благосостояния.

- Это никакая не вертикаль, это "осиновый кол" для страны. И вот понятно, что он ничего и не может - сваливает ответственность на губернаторов, на регионы. Но дело в том, что регионы не отказываются от ответственности. Просто непонятно, а он-то зачем тогда? Он будет сидеть на "кубышке" что ли? Он деньги национального фонда, когда собирается людям дать? Оставшимся в живых, чтобы они оплатили похороны родственников? - задал риторические вопросы Резник.

Лидер фракции Партия Роста в ЗакСе Оксана Дмитриева считает, что в сложившихся условиях передача полномочий региональным властям - благо. По ее словам, так регионы смогут быстрее определить, какие отрасли должны продолжать работать, а какие нет.

- В экономике, конечно, будет спад. Но его можно минимизировать, если по каждой отрасли определить тех, кто должен работать. То есть, если одних перевести на удаленку, других заставить работать, а третьим подыскать какую-то конверсию. Конверсионные виды работ и услуг, которые нужны сейчас для преодоления пандемии, — считает Оксана Дмитриева.

Для тех, кто не работает (пенсионерам, детям, студентам) и тех, кто на удаленке или может перейти на работу в удаленном режиме, депутат считает нужным ввести жесткий карантин.

- Выход из дома должен быть только в магазины, аптеки и для выгула собак, и то – по минимуму. Все остальное только тем, кто должен работать и только на работу. И то, лучше перевод на казарменное положение там, где это можно организовать, чтобы минимизировать и поездки, и контакты тех, кто вынужден работать со своими семьями, - сообщила Дмитриева.

Указ об озвученных Путиным мерах был подписан сразу после телеобращения. Регионы уже начали на него реагировать. В частности, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал принятые накануне Заксобранием поправки в Социальный кодекс. Они наделяют городское правительство полномочием устанавливать временные меры социальной поддержки в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Сергей Еремеев, София Саттарова

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