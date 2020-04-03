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9:40

В зале "Технологического института" открыли мемориальную табличку в память о жертвах теракта

фото ЗакС политика В зале "Технологического института" открыли мемориальную табличку в память о жертвах теракта

В зале петербургской станции городской подземки "Технологический институт" установили мемориальную доску в память о погибших в теракте 3 апреля 2017 года, пишет "Фонтанка".

Официальная церемония не проводилась ввиду угрозы распространения коронавируса, табличка была открыта ночью.

Напомним, в начале декабря 2019 года обвиняемых в теракте граждан приговорили к тюремным срокам вплоть до пожизненного.

Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля 2017 года между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Погибли 15 человек и террорист-смертник, пострадали более ста. Следственный комитет установил, что к взрыву причастна запрещенная в РФ террористическая группировка "Катиба Таухид валь-Джихад".

Ни один из подсудимых не признал свою вину. Некоторые из них заявили о пытках в "секретной тюрьме", в том числе избиении и ударах током. 

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