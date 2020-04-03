В Купчино закрыли роддом, в котором у беременной обнаружили COVID-19

СПб ГБУЗ "Родильный дом №16", расположенный на Малой Балканской улице, закрыли на карантин, передает "Деловой Петербург". Дело в том, что у одной из пациенток выявили наличие коронавируса в организме.

Несмотря на данное обстоятельство, уже родивших женщин будут выписывать, однако со строгим предписанием сидеть на обязательной двухнедельной изоляции.

Весь медперсонал роддома проверят на коронавирус.

COVID-19 обнаружили у девушки на 28-й неделе беременности. Уже с пневмонией её перевели в инфекционную больницу им. Боткина. Сейчас пациентка подключена к ИВЛ.

Напомним, по состоянию на 2 апреля в Петербурге в больницах лежат 147 граждан с COVID-19.