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9:52

В Купчино закрыли роддом, в котором у беременной обнаружили COVID-19

фото ЗакС политика В Купчино закрыли роддом, в котором у беременной обнаружили COVID-19

СПб ГБУЗ "Родильный дом №16", расположенный на Малой Балканской улице, закрыли на карантин, передает "Деловой Петербург". Дело в том, что у одной из пациенток выявили наличие коронавируса в организме.

Несмотря на данное обстоятельство, уже родивших женщин будут выписывать, однако со строгим предписанием сидеть на обязательной двухнедельной изоляции.

Весь медперсонал роддома проверят на коронавирус.

COVID-19 обнаружили у девушки на 28-й неделе беременности. Уже с пневмонией её перевели в инфекционную больницу им. Боткина. Сейчас пациентка подключена к ИВЛ.

Напомним, по состоянию на 2 апреля в Петербурге в больницах лежат 147 граждан с COVID-19.

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