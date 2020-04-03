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10:25

Петербургский бизнес-омбудсмен выступит в Заксобрании 8 апреля

фото ЗакС политика Петербургский бизнес-омбудсмен выступит в Заксобрании 8 апреля

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов прочтет доклад перед депутатами Законодательного собрания на заседании в среду, 8 апреля. Об этом в ходе очередной встречи парламентского комитета по законодательству сообщил председатель комитета Денис Четырбок.

Абросимову предстоит отчитаться о своей деятельности в 2019 году. Четырбок предположил, что у депутатов к бизнес-омбудсмену возникнет немало вопросов в связи с ограничением работы предприятий в период борьбы с коронавирусом.

Ранее на весенних заседаниях ЗакСа со своими докладами выступили уполномоченный по правам человека Александр Шишлов и уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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