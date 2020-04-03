Вишневский предложил сократить налог на имущество не только для гостиничного бизнеса

Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский 3 апреля передал свои поправки в законопроект Смольного о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом.

Парламентарий предлагает расширить перечень предприятий, которые могут воспользоваться льготой в 50% на налоги на имущество. Городское правительство предложило предоставить такую преференцию только владельцам гостиниц. По мнению "яблочника", ею должны воспользоваться предприятия общественного питания, а также бизнесмены, работающие в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Исключение следует определить для букмекеров и организаторов азартных игр, считает депутат.

Кроме того, Вишневский предложил не уточнять в законопроекте Смольного, что от уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и землю освобождаются только субъекты малого и среднего предпринимательства. Депутат объяснил ЗАКС.Ру, что хочет таким образом поддержать в первую очередь гостиничный бизнес и перевозчиков.

Напомним, законопроект городского правительства о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса был принят за основу на заседании ЗакСа в среду, 1 апреля.

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