Беглов и Макаров почтили память жертв теракта в петербургском метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров и заместитель начальника петербургского метрополитена Евгений Козин прибыли на станцию метро "Технологический институт", чтобы почтить память погибших в результате теракта 3 апреля 2017 года, сообщила пресс-служба ЗакСа.

Первые лица города возложили цветы к мемориальной доске, которая накануне была установлена в перронном зале станции "Технологический институт 1".

Беглов выразил уверенность, что если бы не карантин, к станции пришли бы множество петербуржцев. Макаров заявил, что теракт обернулся поражением для террористов, а жители города продемонстрировали взаимопомощь и доказали, что их не запугать.

3 апреля 2017 года в 14:33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне метро произошел взрыв. Пострадали 102 человека, 15 из них погибли.

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