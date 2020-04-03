Миронов считает, что парад Победы можно перенести на 24 июня

Глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов полагает, что в случае острой необходимости на фоне пандемии коронавирусной инфекции дату большого парада Победы можно перенести с 9 мая на 24 июня: именно в этот день, напомнил политик, в 1945 году на Красной площади прошло первое победное шествие.

"Если вопрос о необходимости переноса даты парада все-таки будет подниматься, считаю, что наиболее подходящий для этого день – 24 июня. Надеюсь, что через три месяца острота эпидемической ситуации снизится, и мы должным образом отметим годовщину Великой Победы", - выразил надежду Миронов.

Добавим, о возможном переносе парада ранее извещали близкие к аппарату главы государства источники РБК, отмечая, что новой датой может стать 2 сентября.

При этом в самом Кремле заявляли, что шествие по Красной площади пройдет вовремя: военные вовсю готовятся к процессии.