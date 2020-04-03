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12:06

Миронов считает, что парад Победы можно перенести на 24 июня

фото ЗакС политика Миронов считает, что парад Победы можно перенести на 24 июня

Глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов полагает, что в случае острой необходимости на фоне пандемии коронавирусной инфекции дату большого парада Победы можно перенести с 9 мая на 24 июня: именно в этот день, напомнил политик, в 1945 году на Красной площади прошло первое победное шествие.

"Если вопрос о необходимости переноса даты парада все-таки будет подниматься, считаю, что наиболее подходящий для этого день – 24 июня. Надеюсь, что через три месяца острота эпидемической ситуации снизится, и мы должным образом отметим годовщину Великой Победы", - выразил надежду Миронов.

Добавим, о возможном переносе парада ранее извещали близкие к аппарату главы государства источники РБК, отмечая, что новой датой может стать 2 сентября.

При этом в самом Кремле заявляли, что шествие по Красной площади пройдет вовремя: военные вовсю готовятся к процессии.

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