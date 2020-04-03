Вице-губернатора Кировской области задержали по подозрению в крупной взятке

Правоохранители задержали вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко: чиновник подозревается в получении особо крупной взятки, информирует РИА "Новости".

Как полагают следователи, в сентябре-октябре 2018 года Плитко учредил ОПГ для незаконного обогащения за счет местных предпринимателей. Для осуществления этих целей чиновник дал своим доверенным лицам места в региональных министерствах.

Указывается, что злоумышленники систематически получали взятки от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ "Кировгослесхоз".

Сегодня, 3 апреля, Плитко задержали сотрудники региональной ФСБ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК (Получение взятки в особо крупном размере).