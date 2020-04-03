Благодаря коронавирусу вдова Лужкова снова стала богатейшей женщиной России

Вдова бывшего столичного мэра Юрия Лужкова Елена Батурина снова стала самой богатой женщиной России, обогнав владелицы Wildberries Татьяну Бакальчук, лишившуюся почти трети состояния из-за пандемии коронавируса.

Согласно данным рейтинга Forbes Real-Time, за прошлый месяц состояние Бакальчук снизилось на 29% - с1,4 млрд до 1 млрд долларов.

В то же время активы Батуриной, как и прежде, с места не сдвинулись, оставаясь на отметке 1,2 млрд долларов.

В марте на фоне массового распространения COVID-19 акции Wildberries резко подешевели. Сыграло свою роль и падение рубля: с 1 февраля по 1 апреля валюта РФ потеряла к доллару 23% своей стоимости.

Состояние Батуриной не изменилось, так как на не владеет какой-то одной компанией, более того, все её активы базируются за рубежом. Женщина достигла финансового пика в 2010 году: тогда её состояние покоилось на отметке в 4,2 млрд долларов.