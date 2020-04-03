Адвокаты обратились к Генпрокурору с просьбой перевести Шестуна под домашний арест

Защита экс-руководителя подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна обратилась к Генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой перевести подсудимого под домашний арест: у мужчины имеются серьёзные проблемы со здоровьем, поэтому он находится в группе риска.

"Мы опасаемся за здоровье Александра Вячеславовича на фоне не самых радужных новостей из "Матросской тишины". Мой муж находится в закрытом пространстве, ситуация накалена до предела. К тому же, сейчас прерваны все возможные каналы связи - нет передачек, запрещены ФСИН-письма, теперь не допустили адвоката. Полный информационный вакуум. И это страшно", - поделилась ситуацией с ЗАКС.Ру супруга Шестуна Юлия.

Действительно, по распоряжению руководства ФСИН, все столичные изоляторы перестали принимать посетителей - в том числе, СИЗО "Матросская тишина": туда не пускают ни адвокатов, ни правозащитников, ни членов наблюдательных комиссий. "Русь сидящая", ссылаясь на источники, писала, что в СИЗО могла случиться вспышка пневмонии.

Ранее Шестуну не удалось пройти тест на коронавирус.

С середины 2018 года экс-чиновник проходит по уголовному делу о многомиллионных махинациях с землей, периодически голодая в СИЗО. Свою вину он отрицает, называя происходящее с ним беспределом силовиков и их местью за его независимое поведение.