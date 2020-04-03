Беглов спустился в подземку и изучил меры, принимаемые для борьбы с COVID-19

Городской глава Александр Беглов изучил готовность петербургского метро к борьбе с распространением коронавирусной инфекции, уведомляет пресс-служба Смольного.

За минувший день пассажиропоток уменьшился на 86% по сравнению с аналогичным днем годом ранее. Пользуются подземным транспортом в основном молодые люди.

Беглову понравились принятые руководством ГУП меры по дезинфекции метро: каждый час проводится уборка контактных поверхностей, четыре раза в день - влажная уборка пассажирских зон с антисептиками, ежечасно на конечных станциях в вагонах протираются поручни.

Примечательно, но на сегодняшний день пассажирам продают лишь "новые жетоны", обработанные спецвеществами для профилактики передачи вируса из рук в руки.

Добавим, накануне, по рекомендации Владимира Путина, до 30 апреля в Петербурге был продлен режим самоизоляции граждан.

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