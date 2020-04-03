Петербургские эсеры запускают службу дистанционной правовой помощи

Петербургское отделение партии "Справедливая Россия" запускает службу оперативной правовой и житейской помощи горожанам "СРочно-заочно. Правовой антивирус".

Предполагается, что любой желающий сможет получить бесплатную онлайн-консультацию - в первую очередь юридическую.

Изначально эфиры, которые будут транслироваться "ВКонтакте", будут посвящены пенсиям и социальным пособиям, отношениям с работодателями в вынужденно нерабочие недели, деятельности ИП в это время, и другим.

Первая консультация пройдет уже сегодня, 3 апреля, в 19:00, в паблике "Защита прав граждан в Петербурге", туда же можно присылать свои вопросы.

"Наш проект - это гуманитарный антивирус, мы считаем, что с пандемией может справиться не только медицина, но и наша с вами взаимовыручка, сочувствие друг к другу и взаимная ответственность", - рассказала о задуманном лидер петербургских эсеров Марина Шишкина.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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