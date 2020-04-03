"Пора на фиг открывать амбары": Веллер требует от Кремля социальной поддержки

Публицист и писатель Михаил Веллер опубликовал свое эмоциональное аудиозаявление, в котором формулирует предельно конкретные и строгие требования к власти для противодействия распространению коронафирусной инфекции. Совершенно неотложными мерами для него являются введение режима чрезвычайной ситуации, замораживание всех долгов и налога на ЖКХ, а также резкое прекращение выделения денег на любые нужды, не связанные с поддержанием жизнедеятельности и сытости людей.

"Это делают все нормальные страны! Но эти же как обезьяны, которые сунули лапу в дырку, прорезанную в кокосе, горсть орехов схватили и никогда уже ту лапу оттуда не вытащат - сдохнут, но так и будут с этим ходить. Этот месяц до 1 мая, разумеется, добьет мелкий и средний бизнес, что выгодно нашим родным монополистам, которые окажутся на одной чистой поляне. Но боюсь, что здесь пройдут не все номера", - заглянул он в ближайшее будущее на своем YouTube-канале.

Отрезвление тех, кто восхищался президентом Владимиром Путиным, должно, по версии писателя, при неблагополучном для экономике развитии событий наступить быстро. Ситуацию, утверждает Веллер, осложняет то, что представители властной группировки "лучше устроят кровавую гражданскую войну, чем лишатся своих денег", а это, по уверению писателя, неразумно и невыгодно ни тактически, ни стратегически.

"Если почитать историю хоть России, хоть Египта, хоть Ассирии, то в голодные годы государи раскрывали свои амбары для народа, чтобы народ подкормить, чтобы он не дох и заодно не разносил все кругом. Так вот, господа, пора на фиг открывать амбары", - заявил аналитик.

Накануне, 2 апреля, президент Владимир Путин объявил все дни до конца апреля нерабочими с сохранением зарплат, не пояснив, из каких денег эти зарплаты могут быть выплачены.

В стране - свыше четырех тысяч зараженных инфекцией COVID-19. Ежедневно поступают известия о новых смертях от нее.