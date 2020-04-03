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15:52

Защитники Муринского парка просят перенести стройку на место бывшего Северного рынка

фото ЗакС политика Защитники Муринского парка просят перенести стройку на место бывшего Северного рынка

Граждане Калининского района, годами протестующие против появления застройки в Муринском парке, выступили с более-менее компромиссным предложением, направленным в городскую администрацию.

Приемлемым исходом конфликта с застройщиком активистам теперь видится предоставление ему пустующей территории на углу Светлановского и Северного проспектов, через дорогу от парка, где до 2015 года размещались павильоны Северного рынка. Об этом сообщает портал "Недвижимость и строительство Петербурга".

Многочисленные протесты против застройки носили и продолжают носить самый разный характер. В частности, они нашли поддержку у нескольких десятков муниципалов, отдавших свои подписи за сохранение парка в нетронутом виде.

Летом прошлого года застройщик, компания "Анна Нова", перегородил часть территории парка синим строительным забором, желая воздвигнуть здесь спорткомплекс. Активисты продолжают судиться с девелопером, однако ход дела застопорился: следующее слушание, которое, как ожидают активисты, может стать финальным, перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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