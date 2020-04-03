Защитники Муринского парка просят перенести стройку на место бывшего Северного рынка

Граждане Калининского района, годами протестующие против появления застройки в Муринском парке, выступили с более-менее компромиссным предложением, направленным в городскую администрацию.

Приемлемым исходом конфликта с застройщиком активистам теперь видится предоставление ему пустующей территории на углу Светлановского и Северного проспектов, через дорогу от парка, где до 2015 года размещались павильоны Северного рынка. Об этом сообщает портал "Недвижимость и строительство Петербурга".

Многочисленные протесты против застройки носили и продолжают носить самый разный характер. В частности, они нашли поддержку у нескольких десятков муниципалов, отдавших свои подписи за сохранение парка в нетронутом виде.

Летом прошлого года застройщик, компания "Анна Нова", перегородил часть территории парка синим строительным забором, желая воздвигнуть здесь спорткомплекс. Активисты продолжают судиться с девелопером, однако ход дела застопорился: следующее слушание, которое, как ожидают активисты, может стать финальным, перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.