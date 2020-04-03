Навальный: Продажа аппаратов ИВЛ американцам - предательство и преступная вещь

Политик Алексей Навальный оценил отправку Россией медицинской помощи в США медицинского оборудования, в том числе дефицитного для самой России, а именно - аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Для него этот поступок - сродни услугам бродяги, которые тот оказывает владельцу дорогого автомобиля, отмывая стекла от грязи.

"Водитель говорит - не надо, а тот - нет, я буду вытирать, я хочу помочь. Спасибо тебе, добрый прохожий, говорит владелец этого "мерседеса", и он благодарен этому несчастному, но разумный ли это поступок с точки зрения человека в драном пальто? А человек в драном пальто - это мы, к сожалению, у нас нету ничего в больницах," - провел он аналогию на собственном YouTube-канале.

О сомнительности содеянного, по его мнению, красноречиво говорит, в частности, то, что власть через федеральные телеканалы всячески старается скрыть факт продажи аппаратов, в лучшем случае упоминая об этом событии как о некоем акте дарения. Между тем, российские медучреждения, возмущенно констатирует оппозиционер, находятся в чудовищном состоянии.

"Не дай бог, эпидемия разовьется, завтра будет кто-то лежать и умирать, а этот аппарат ИВЛ стоит в Америке. Просто потрясающее, грандиозное, наглое, свинское предательство. Кроме того, это преступная вещь: у нас официально в России запрещен экспорт медицинского оборудования", - Навальный сослался на новостную заметку, в которой речь идет прежде всего о медицинских масках.

Пандемия унесла на территории России жизни 34 человек. На сегодняшний день коронавирусную инфекцию диагностировали у 4149 российских граждан.