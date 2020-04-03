Петербургскую активистку увезли в СК из-за поста о коронавирусе

К гражданской активистке Анне Шушпановой домой явились правоохранители, задержали ее и увезли в отдел Следственного комитета по Курортному району, сообщил в социальных сетях лидер общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански. Основанием для этого стал опубликованный "ВКонтакте" накануне поздно вечером пост, в котором она рассказала о якобы отпущенном с коронавирусом больном из сестрорецкой поликлиники.

Отметим, что в связи с тем, что 1 апреля президент подписал закон, вводящий уголовную ответственность за распространение фейковых новостей о коронавирусе, нарушителю может грозить наказание до семи лет лишения свободы.

Официально в России насчитывается свыше четырех тысяч зараженных коронавирусной инфекцией и 34 человека, умерших от нее.

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