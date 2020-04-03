18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:35

Петербургскую активистку увезли в СК из-за поста о коронавирусе

фото ЗакС политика Петербургскую активистку увезли в СК из-за поста о коронавирусе

К гражданской активистке Анне Шушпановой домой явились правоохранители, задержали ее и увезли в отдел Следственного комитета по Курортному району, сообщил в социальных сетях лидер общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански. Основанием для этого стал опубликованный "ВКонтакте" накануне поздно вечером пост, в котором она рассказала о якобы отпущенном с коронавирусом больном из сестрорецкой поликлиники.

Отметим, что в связи с тем, что 1 апреля президент подписал закон, вводящий уголовную ответственность за распространение фейковых новостей о коронавирусе, нарушителю может грозить наказание до семи лет лишения свободы.

Официально в России насчитывается свыше четырех тысяч зараженных коронавирусной инфекцией и 34 человека, умерших от нее.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
18:03 Лишенные средств защиты врачи Покровской больницы записали видеообращение

17:35 Петербургскую активистку увезли в СК из-за поста о коронавирусе

17:25 Граффити на Петроградской стороне стало предметом судебного разбирательства

16:59 Навальный: Продажа аппаратов ИВЛ американцам - предательство и преступная вещь

16:26 СМИ: С 4 апреля РФ полностью закрывает международное авиасообщение

16:11 "Призыв в могилу": У военкомата растянули антивоенный баннер

15:52 Защитники Муринского парка просят перенести стройку на место бывшего Северного рынка

15:17 "Пора на фиг открывать амбары": Веллер требует от Кремля социальной поддержки

14:48 ФСБ предотвратила теракты в ХМАО и Ставрополье

14:15 ЦИК перенес довыборы в ЗакС по 21 округу

14:11 Петербургские эсеры запускают службу дистанционной правовой помощи

13:46 Беглов спустился в подземку и изучил меры, принимаемые для борьбы с COVID-19

13:17 Адвокаты обратились к Генпрокурору с просьбой перевести Шестуна под домашний арест

12:51 Благодаря коронавирусу вдова Лужкова снова стала богатейшей женщиной России

12:44 "До 30.04 мы умрем с голода": Жители Кудрово выразили отношение к продлению каникул

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru