18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:03

Лишенные средств защиты врачи Покровской больницы записали видеообращение

фото ЗакС политика Лишенные средств защиты врачи Покровской больницы записали видеообращение

На сайте видеохостинга YouTube появилось коллективное обращение персонала Покровской больницы ко всем неравнодушным журналистам, в котором сотрудники описывают плачевные условия для лечения больных. По их словам, в их распоряжении не имеется ни средств защиты, ни необходимых для работы медицинских препаратов. Больница при этом принимает граждан с любым видом пневмонии, в том числе самым опасным -  коронавирусным.

"Наше руководство выделяет нам средств защиты на одно отделение одну-две упаковки. Мы не отказываемся от работы в отделении, любим наших пациентов, но работать в таких незащищенных условиях, к сожалению, не представляется возможным. От заражений не застрахован никто. Вирус не щадит ни медиков, ни молодежь, ни пожилых людей", - говорят врачи.

При этом, по словам медиков, руководство больницы отказалось выделить требующееся оборудование и препараты и, более того, пообещало "разобраться" с теми, кто жалуется и выражает недовольство нынешними условиями работы.

"Но мы не боимся", - заверили находящиеся в кадре врачи.

Они просят обеспечить их кислородными баллонами, респираторами и "хоть какими-нибудь препаратами".

В городском правительстве оперативно отреагировали на обращение. Чиновники утверждают, что больница обеспечена всем необходимым.

"Покровская больница не принимает пациентов с коронавирусной инфекцией. Больной c пневмонией не является инфекционным больным. Лечением таких больных занимаются отделения терапевтического профиля. Поэтому работа с такими больными не требует обеспечения противочумными костюмами", - гласит сообщение пресс-службы петербургской администрации.

Всего к 3 апреля выявили инфекцию COVID-19 у 156 горожан, и еще двое петербуржцев ранее от нее скончались.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
21:19 Беглов разрешил продавать газеты из рук в руки

20:54 Первое в России уголовное дело о фейках про коронавирус возбудили в Петербурге

20:20 Латынина видит серьезную опасность в установлении режима ЧС

19:51 Перевозившую гуманитарную помощь главу "Альянса врачей" оштрафовали за неповиновение полиции

19:22 В столице запретили гулять с детьми в колясках, разрешив гулять с котами

18:59 Удальцова не устраивает, что "нерабочий" период распространили на всю Россию

18:39 Собянин о возможности прямых выплат населению: Бюджеты треснут

18:34 Виртуальный агитатор

18:03 Лишенные средств защиты врачи Покровской больницы записали видеообращение

17:35 Петербургскую активистку увезли в СК из-за поста о коронавирусе

17:25 Граффити на Петроградской стороне стало предметом судебного разбирательства

16:59 Навальный: Продажа аппаратов ИВЛ американцам - предательство и преступная вещь

16:26 СМИ: С 4 апреля РФ полностью закрывает международное авиасообщение

16:11 "Призыв в могилу": У военкомата растянули антивоенный баннер

15:52 Защитники Муринского парка просят перенести стройку на место бывшего Северного рынка

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru