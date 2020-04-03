Собянин о возможности прямых выплат населению: Бюджеты треснут

Московский мэр Сергей Собянин обозначил свою позицию относительно активно обсуждаемой в обществе дилеммы: должно ли государство в условиях "полукарантина" и убытков, наносимых им малому бизнесу, начать раздавать деньги населению, или же предпринимаемых скромных мер достаточно.

"Дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут", - прозвучало в речи чиновника на Первом канале.

По мнению Собянина, взять на себя ответственность в усугубляющихся экономических условиях должно не государство, а сам бизнес, из-за его мер страдающий. Это означает, в понимании градоначальника, "проявить социальную позицию".

"Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить по отпускам. Один месяц. Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают", - добавил он к своей мысли.

Столица значительно опережает остальные субъекты РФ по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. Таковых в городе - 2923 человека. Скончались от COVID-19 еще двадцать человек. В Москве режим строгой самоизоляции распространяется на все категории жителей. Из-за пандемии президент объявил нерабочими все дни до конца апреля.