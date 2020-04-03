Удальцова не устраивает, что "нерабочий" период распространили на всю Россию

Политик Сергей Удальцов, недовольный тем, что государство не собирается компенсировать гражданам убытки от различных последствий пандемии коронавируса, возмущен также и тем, что оно все-таки собралось сделать. Он считает неразумным объявление "нерабочего месяца" для всей страны в целом, будучи убежденным, что можно было сработать более аккуратно. При этом по поводу московских строгих карантинных мер претензий у него не имеется. Там, наоборот, по мнению лидера "Левого фронта", следовало бы поступить жестче - вплоть до введения режима чрезвычайной ситуации. Однако, напоминает он, в целом по стране ситуация кардинально отличается от столичной.

"Зачем вводить излишние ограничения и убивать экономику в тех городах и регионах, где количество заразившихся пока исчисляется единицами или десятками (а в ряде регионов, кстати, пока вообще не выявлено НИ ОДНОГО случая заражения)? Вместо точечного, адресного применения ограничений – власть размазывает их по всей стране как манную кашу по тарелке. Какое-то сознательное вредительство получается", - посетовал оппозиционер в статье для издания "Свободная пресса".

Что касается отсутствия поддержки малого бизнеса, который "загибается" уже сегодня и вряд ли выдержит целый месяц без сотрудников, которым президент наказал платить зарплату, то в данном случае, считает Удальцов, власть включила "людоедскую логику".