Перевозившую гуманитарную помощь главу "Альянса врачей" оштрафовали за неповиновение полиции

Лидера общественной организации "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, которую накануне в Новгородской области вместе с соратниками задержала полиция за попытку доставить в больницу в Окуловке гуманитарную помощь, дважды оштрафовали за неповиновение представителям власти. Согласно судебному решению, по двум протоколам она должна будет в общей сложности выплатить государству 1600 рублей, сообщает "МБХ медиа Северо-Запад". Первый штраф мотивирован ее отказом покинуть автомобиль, а второй - отказом писать объяснительную.

В профсоюзе "Альянс врачей" утверждают, что при задержании правоохранители применяли физическую силу, и намерены добиваться справедливости в судах всех инстанций вплоть до ЕСПЧ. Инцидентом возмутились в местном отделении партии "Яблоко".

"Уверена, режим повышенной готовности не может нарушать права и свободы граждан, гарантированные Конституцией, в частности ограничивать свободу перемещения. Согласно Указу Президента России Владимира Путина №239 от 2 апреля 2020 года губернаторы не вправе ограничивать передвижение транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки", - отметила лидер местных "яблочников" Анна Черепанова.

Она сожалеет, что губернатор региона Андрей Никитин устранился от конфликта.

Представители "Альянса врачей" везли в Окуловку средства защиты, которых не хватало местной больнице и которые были куплены на пожертвования неравнодушных россиян.