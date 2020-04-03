Первое в России уголовное дело о фейках про коронавирус возбудили в Петербурге

Задержанная днем 3 апреля у себя дома петербурженка Анна Шушпанова стала фигурантом первого уголовного дела по новой статье о распространении фейков про коронавирус, говорится в Telegram-канале "Правозащита открытки".

Ее допросили в отделе СК по Курортному району, сообщив, что она проходит по делу в качестве свидетеля.

Поводом для преследования стал пост Шушпановой в одном из администрируемых ею пабликов "ВКонтакте", в тексте которого передавались сведения о якобы отпущенном из поликлиники человеке с симптомами коронавирусной инфекции.

По новому закону, за распространение фейков о коронавирусе нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

В Петербурге коронавирус диагностирован у 156 граждан. Двое человек умерло.