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21:19

Беглов разрешил продавать газеты из рук в руки

фото ЗакС политика Беглов разрешил продавать газеты из рук в руки

Петербургский губернатор Александр Беглов, следуя новейшим директивам президента Владимира Путина, который наделил регионы дополнительными полномочиями по борьбе с коронавирусом, обновил правила режима самоизоляции для горожан - режима, продленного до 30 апреля.

В новой редакции правительственного постановления "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" выделяется отмена запрета на розничную торговлю периодикой, в том числе на функционирование газетных киосков как таковых. Примечательно, что в течение недели этого добивались представители Союза журналистов Петербурга и Ленобласти и сообщество городских издателей.

С 6 апреля разрешается также работать салонам мобильной связи и табачным магазинам.

От вузов требуется либо обеспечение дистанционной аттестации студентов, либо, при невозможности ее организовать, перенос зачетов и экзаменов.

Кроме того, в тексте даны указания таксистам, работающим в городе: от них требуется регулярная дезинфекция салона. В свою очередь, компании-агрегаторы, связывающие пассажиров с таксистами, должны будут как минимум до 30 апреля отдавать заказы водителям, проводящим дезинфекцию, в первоочередном порядке.

Жители старше 65 лет по-прежнему обязаны, за исключением случаев крайней необходимости, постоянно находиться дома. В отношении других возрастных категорий режим самоизоляции преподносится в рекомендательном ключе.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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