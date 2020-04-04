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10:25

Милонов выступает за введение сухого закона в Петербурге

фото ЗакС политика Милонов выступает за введение сухого закона в Петербурге

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов, наблюдая за тем, как горожане соблюдают режим самоизоляции и как проводят свой досуг, пришел к выводу, что целесообразно на время пандемии коронавируса полностью прекратить продажу спиртного.

"В Петербурге сейчас введены жесткие беспрецедентные меры, и единственные, кто по сути дела делает их не совсем эффективными, это те жлобы, которые, наплевав на эти меры, считают себя в праве разгуливать, сидеть пить пиво и так далее. Ввести сухой закон в городе надо. Запретить вейпы", - заявил он в эфире радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге".

По его мнению, те, кто "торгует водкой" - "паразиты и вредители", и едва ли об этом сегменте рынка можно говорить как о части малого бизнеса.

Ранее Милонов призывал развязать руки полицейским в их "отлове жлобья", нарушающего правила самоизоляции. В марте он же призывал лишь ограничить доступ алкоголя в розничной торговле, но не запрещать его полностью.

В Петербурге коронавирус выявлен у 156 граждан. Двое человек скончались.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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