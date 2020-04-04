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12:05

Быков предрекает долговременное закрытие границ под предлогом внешней угрозы

фото ЗакС политика Быков предрекает долговременное закрытие границ под предлогом внешней угрозы

Писатель и публицист Дмитрий Быков ожидает, что власть, воспользовавшись пандемией коронавируса как поводом для разного рода "чрезвычайщины", захочет полностью закрыть границы РФ со всем миром. Самое для него печальное, что желание это, по его ощущением, совпадает со специфическим отношением значительной части "глубинного народа" России к открытости и космополитизму. Облегчит задачу власти еще и привычка жить в самоизоляции, которая у граждан сформируется как минимум за объявленный нерабочим ближайший месяц.

"Я не понимаю, откуда взялись все эти злорадные пожилые люди, которые говорят мне: "Разъездилися по Турциям своим". Это же мои ровесники. Это Лимонов мне, я помню, как-то сказал: "Я все думал, что вымрут эти старухи-сплетницы. Нет, не вымирают, уже мои ровесницы там сидят". Что зажирели – это ладно, что стали себе позволять какие-то разносолы, – это бог с ним, это нормальная социальная зависть, она была всегда, но очень не нравилось кому-то, что разъездилися", - заметил он в авторской радиопрограмме.

Описываемую черту Быков характеризует как "бесконечно трогательную и глупую" и как жажду "завернуться в рогожку", указывая на то, что изолироваться всей страной проще, чем смочь потом выйти из этого специфического состояния. По его прогнозу, пик эпидемии пройдет, сама эпидемия уже пройдет, а Россия так и будет жить за условным высоким забором. Публицист полагает, что если на эту меру пойдут, то затянется добровольная изоляция всего государства как минимум до осени.

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Все новости:
12:05 Быков предрекает долговременное закрытие границ под предлогом внешней угрозы

11:20 Еще у 582 россиян диагностировали инфекцию COVID-19, 15 из них - петербуржцы

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