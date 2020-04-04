"Яблоко" выступило с требованием максимально широкой амнистии

Руководство партии "Яблоко" опубликовало заявление, в котором авторы утверждают, что сохранять тюремное население в его нынешней численности не представляется возможным, когда по стране вовсю "гуляет" опасная коронавирусная инфекция. Демократы призывают в массовом и срочном порядке освободить людей, осужденных за преступления не из категории тяжких.

"Партия "Яблоко" настаивает на том, чтобы амнистия была объявлена, в том числе, в отношении всех тех содержащихся в российских тюрьмах и следственных изоляторах, кого российская власть преследует по политическим и религиозным мотивам", - говорится в тексте, подписанном председателем партии Николаем Рыбаковым.

Политическая организация подчеркивает необходимость обеспечить амнистированным санитарно-эпидемиологическую безопасность в ходе их освобождения и наискорейший способ отправки домой.

В России - свыше 4700 людей с положительным результатом теста на наличие инфекции COVID-19. Умерло уже 43 человека с коронавирусом.