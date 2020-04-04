Чупрунов пожаловался в прокуратуру на пропаганду конституционных поправок в вузе

Петербургский политический активист Павел Чупрунов подал заявление в прокуратуру на одну из представительниц СПбГАСУ, которая, по его мнению, занимается пропагандой голосования по поправкам в Конституцию в социальных сетях. Речь идет о заместителе декана Оксане Корнауховой, которая активно пользуется чатом старост факультета судебных экспертиз и права в строительстве.

"[Она пригласила] принять 3 апреля участие в онлайн-вебинаре, в ходе которого спикеры расскажут студентам о причинах внесения поправок в Конституцию Российской Федерации, как они повлияют на жизнь и развитие государства. Я прошел по ссылке и спросил в комментариях, не стоит ли рассказать и об отрицательных сторонах поправок в Конституцию, но мой комментарий был удален", - приводит его рассказ издание "МБХ Медиа Северо-Запад".

Чупрунов ждет от правоохранителей юридической оценки действий сотрудницы строительного вуза, а также ответа на вопрос о происхождении средств, на которые проводится рекламируемый ей вебинар.

Пакет поправок в Конституцию воплотился в отдельный закон, инициированный и впоследствии подписанный президентом Владимиром Путиным. Главной из поправок в среде политологов называют возможность для Путина обнулить свои сроки и избираться еще два раза. Голосование по поправкам уже не имеет юридической силы. В связи с пандемией коронавируса его перенесли с 22 апреля на неопределенный срок.