В Подмосковье взорвался подъезд жилого дома, есть погибшие

Один из подъездов пятиэтажной "хрущевки" в подмосковном Орехово-Зуеве полностью обрушился в результате взрыва, передает "Интерфакс".
По данным агентства, ссылающегося на анонимный источник, под завалами есть погибшие. Telegram-канал Mash утверждает, что четверо людей пострадало.
Аналогичный случай имел место в конце марта в Магнитогорске. Согласно официальной версии, тогда произошел взрыв газа, унесший жизни троих людей.
В жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв. Возможно, взорвался газ. Есть погибшиеhttps://t.co/8p8yh6jFUC pic.twitter.com/NYxWs6ZwTk— Медиазона (@mediazzzona) April 4, 2020