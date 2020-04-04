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15:01

В Псковской области разрешили провести пасхальную службу на открытом воздухе

фото ЗакС политика В Псковской области разрешили провести пасхальную службу на открытом воздухе

В Псковской области глава региона Михаил Ведерников внес коррективы в нормативный акт, устанавливающий условия введенного режима самоизоляции для граждан, сообщает газета "Псковская губерния".

В соответствии с директивами президента действовавший режим продлили до 30 апреля. Среди "новинок" - разрешение провести в течение "выходного" для россиян месяца несколько богослужений на открытом воздухе рядом с храмами.

Речь идет о таких церковных праздниках, как Благовещение (7 апреля), Вход Гроба Господня в Иерусалим (12 апреля), Великий Четверг (16 апреля), Великая Суббота (18 апреля) и Пасха (19 апреля).

Условий для присутствия прихожан на мероприятиях два: нужно согласовать свое участие с настоятелем и после этого соблюдать социальную дистанцию в два метра.

В Псковской области, как и в Петербурге, прихожанам до конца месяца запрещено посещать культовые сооружения, по причине пандемии коронавирусной инфекции. В каждом из этих северо-западных субъектов РФ от нее скончалось по два человека.

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