Правительство сформирует графики вывоза застрявших за границей россиян

Вице-премьер Татьяна Голикова поспешила успокоить всех встревоженных новостью о полном закрытии авиасообщения. По ее словам, которые цитирует "Интерфакс", за границей "мы своих не бросаем", и с 6 апреля в правительстве начнут составлять графики вывоза россиян на родину.

Пока же чиновники просто взяли тайм-аут для того, чтобы грамотно организовать транспортировку соотечественников и "не получить еще одну волну коронавируса в России".

На территории РФ инфицирован коронавирусом COVID-19 4731 человек. Скончалось от инфекции 43 гражданина.