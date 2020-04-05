Экс-директора петербургского "Метростроя" снова отправили в СИЗО

Фрунзенский райсуд Петербурга решил вновь отправить в следственный изолятор бывшего директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, информирует объединенная пресс-служба судебных ведомств города. Мера пресечения избрана сроком до 9 мая.

Изначально Александрова поместили в СИЗО в декабре прошлого года, однако в январе его адвокатам удалось добиться перевода под домашний арест.

В конце февраля новым руководителем "Метростроя" стал Сергей Харлашкин.

Напомним, Александрову инкриминируется несколько эпизодов растраты в особо крупном размере. Согласно материалам уголовного дела, он мог присвоить себе и подельникам средства в размере 178 млн рублей на поставках щебня. Во втором случае экс-директору "Метростроя" вменили растрату на 153 млн рублей при поставке кабельной продукции для электромонтажных работ при строительстве станций метро Фрунзенского радиуса. В третьем эпизоде фигурирует сумма 730 млн рублей.

Добавим, вступив в должность, нынешний глава "Метростроя" анонсировал масштабный аудит деятельности компании.

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