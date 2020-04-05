"Они идут на войну": Трамп решил ввести в Нью-Йорк военных для борьбы с COVID-19

Американский президент Дональд Трамп решил ввести в Нью-Йорк военных, в том числе - врачей, для того, что максимально быстрее сократить распространение коронавирусной инфекции по городу, делится CNBC.

Каков будет функционал армейцев, Трамп пока не уточнил.

"Они идут на войну. Они вступают в битву, к которой никогда не готовились. Вероятно, это будет самая тяжелая неделя между этой и следующей. И к сожалению, будет много смертей", - отметил президент Штатов.

Днем ранее американское Минобороны начало перебрасывать в Нью-Йорк военные похоронные команды для того, чтобы помочь в погребении и кремации тел погибших от коронавируса граждан.

Нью-Йорк стал эпицентром распространения вируса в США. Согласно последним данным, от инфекции погибли 1905 горожан. Всего в стране заражены более 300 тысяч человек.