Историк Соколов "переехал" из Москвы обратно в "Кресты"

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в расправе над своей сожительницей, студенткой Анастасией Ещенко, этапировали из Москвы обратно в Петербург, сейчас он находится в СИЗО "Кресты", известили ТАСС источники в правоохранительных органах.

В конце марта суд продлил историку арест ещё на полгода.

Соколова обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, жившей с ним. Его задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и оружием. Тело Ещенко нашли у него в квартире, выяснилось, что он застрелил ее после ссоры и расчленил. Соколов признался в содеянном, психиатрическая экспертиза сочла его вменяемым.