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13:12

Беглов просит у петербуржцев ноутбуки для детей из малообеспеченных семей

фото ЗакС политика Беглов просит у петербуржцев ноутбуки для детей из малообеспеченных семей

Почти 17 тысяч школьников из малообеспеченных петербургских семей нуждаются в ноутбуках или планшетах для получения дистанционного образования, известил у себя на странице "ВКонтакте" градоначальник Александр Беглов.

В связи с этим городской глава попросил всех граждан, у которых имеется невостребованная техника, поделиться ей с ребятами для того, чтобы они могли наравне с остальными продолжить обучение, которое начинается уже с понедельника, 6 апреля.

На данным момент властям удалось собрать лишь 4 тысячи планшетов, которые предоставили компания "Марвел КТ" и Азербайджанская национально-культурная автономия Петербурга.

Все желающие помочь могут обратиться на горячую линию городского комитета по образованию.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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